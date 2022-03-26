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Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

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Українські воїни під час звільнення населеного пункту Вільхівка на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твітері український військовий Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Звільнена Вільхівка. Окупанти в полоні у ЗСУ".

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Прям над ямой --- Это 5
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мальчікав в трусіках прібавілась...
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Уже пачками пошли) Слава Украине!
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