Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО
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Українські воїни під час звільнення населеного пункту Вільхівка на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твітері український військовий Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Звільнена Вільхівка. Окупанти в полоні у ЗСУ".
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