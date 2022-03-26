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Всі 10 погоджених на 26 березня гуманітарних коридорів спрацювали. Евакуйовано 5208 людей, - Верещук. ВIДЕО

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На суботу, 26 березня було погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку. З них спрацювали всі 10. У безпечні місця евакуйовано 5208 людей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Всі 10 погоджених на 26 березня гуманітарних коридорів спрацювали. Евакуйовано 5208 людей, - Верещук 01Так, за її словами з осадженого Маріуполя до Запоріжжі на власному транспорті доїхала 331 людина. Також до Запоріжжя привезли тих евакуйованих, які були затримані окупантами у Бердянську. 

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Топ коментарі

  • константен
    Вот...пошла жара.

  • Іван Гриць
    У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
  • Oleksandr Ievtushenko
    На жаль, розмовляють і досить багато
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