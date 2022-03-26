Всі 10 погоджених на 26 березня гуманітарних коридорів спрацювали. Евакуйовано 5208 людей, - Верещук. ВIДЕО
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На суботу, 26 березня було погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку. З них спрацювали всі 10. У безпечні місця евакуйовано 5208 людей.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Так, за її словами з осадженого Маріуполя до Запоріжжі на власному транспорті доїхала 331 людина. Також до Запоріжжя привезли тих евакуйованих, які були затримані окупантами у Бердянську.