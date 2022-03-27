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Безпілотник зафіксував, як окупанти застрелили двох людей, які намагалися виїхати із зони боїв під Києвом. ВIДЕО

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Російські солдати застрелили чоловіка та його дружину, які намагалися виїхати на авто із зони боїв.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News Ukrainian, злочин зафіксовано на відео з розвідувального безпілотника.

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Як повідомив очевидець, колона цивільних авто намагалася виїхати із зони бойових дій у передмісті Києва, однак по них почали стріляти російські солдати. Колона була вимушена повернутися, але одна з машин відстала, бо ймовірно, в неї влучили загарбники. Водій вийшов, крикнувши, що у машині діти, але окупанти його вбили.

Відомо, що загинув Максим Іовенко та його дружина.

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Топ коментарі

  • Urs
    Оно не взялось вдруг. Оно было всё время. Просто многим было комфортно его (говно) не замечать, потому что "вселюдибратья", и вообще "какаяразница" ...
  • andant 1000
    Звідки це лайно взялось на наші голови?
    Жили ж собі спокійно...
    Золота орда ніколи не зміниться.
    Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
  • Александр Карин
    Знаю таких довбойобів особисто - як наших сумських, так і з області. Один з Конотопа, пам'ятаю, розповідав мені "как хорошо било прі Яникє; торговал с росіянамі чєрєз граніцу; нє жись, а пєстня". І таких говноїдів у нас ще ***** і вони нікуди не подінуться навіть після війни.
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