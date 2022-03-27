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Центр Чернігова після безперервних обстрілів російських окупантів. ВIДЕО

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Центр Чернігова після російських обстрілів частково став руїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео у своєму Телеграм-каналі виклав журналіст Андрій Цаплієнко.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
  • Amber
    Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
    тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
  • Вася Шевченко f77d76ba
    саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
    бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
    нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
    "руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
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