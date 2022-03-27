Доброволець, полковник у відставці Олег Громадський загинув під Харковом, прикриваючи відхід підрозділу свого сина, лейтенанта Євгенія Громадського. ВIДЕО

Доброволець Олег Громадський загинув у бою, прикриваючи свого сина на мосту під Харковом. Лейтенант Євген Громадський, удостоєний звання Герой України, та згадує останній бій свого батька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Бутусов плюс".

Він зазначив: "У перший день боїв був прорив колони у бік Харкова, 24 числа в 22-10 був перший прорив колони. Я лишився на позиції. Я, мій водій, чотири строковики та мій батько. Батько - Олег Громадський, полковник у відставці. Він не був військовослужбовцем Нацгвардії. Він просто приїздив підтримати, допомогти, розповісти, організувати оборону на окраїнах Харкова. Я виконував завдання на окраїнах Харкова, у П'ятихатках, виконував завдання як кадровий військовий, кадровий офіцер. Виконував завдання, тримали рубіж встановлений, до підходу резервів з бригади Збройних сил. І під час нічного прориву батько лишився на позиції, прикривати наш відхід. Ми з хлопцями завантажили БК по максимуму, який в нас лишився та виїхали заходити в бік колони. І під час заходу ми побачили перші машини, які їхали, спішилися з машини, солдати строковики почали відсікати піхоту, я їм поставив задачу. А з водієм почали працювати з РПГ-22 по техніці, яка їхала. Першу машину підбили МТЛБ, їхала, у ній одразу здетонував БК. Другу машину почали стріляти замикаючу, підвозку БК. Здетонувала підвозка - попали в бак, який на ЗІЛі, нижній бак, вона загорілася. ГРАДи почали спішуватись. Ми почали відсікати піхоту. Після того я водієві сказав дати залп з РПГ, які залишились у нас. По машинах. І вони дали. Загорілася перша машина. Друга загорілася. В нас був кулемет. З кулемету розстріляли і вона теж потім загорілася і почала детонувати боєукладка. Ми почали відтягуватися назад в тил, щоб нас не заділо вибухами ГРАДу. Після того вийшли на одного росіянина, прийняли його в полон, тоді вночі з 200-ї бригади міста Мурманська. Після того почали виходити, з оточення, оскільки за ними йшла важка техніка - танки та інше, які потім, як ми дізналися, звернули на Цвіркуни, но окружну в бік парку Фельдмана. Після того зранку з батьком зв'язку не було, потім дізнався що він загинув. Було багато кульових поранень та два осколки від ГРАДу".

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