27 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 1100 людей, - Верещук. ВIДЕО

На неділю 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей. У безпечні місця евакуйовано 1100 людей.