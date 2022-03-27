27 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 1100 людей, - Верещук. ВIДЕО
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На неділю 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей. У безпечні місця евакуйовано 1100 людей.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що на 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей, якими до безпечних місць евакуйовано 1100 людей.