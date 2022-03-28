Україна показала, що в демократичному світі немає місця для диктатора, - Резніков. ВIДЕО

Українці показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наша армія, наш Український народ, надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир і свободу. Ми показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами! До речі, військова дипломатія дає хороші результати. Далі буде", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков