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Україна показала, що в демократичному світі немає місця для диктатора, - Резніков. ВIДЕО

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Українці показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наша армія, наш Український народ, надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир і свободу. Ми показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами! До речі, військова дипломатія дає хороші результати. Далі буде", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков

Топ коментарі

  • Герхард
    А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
  • акаб акабіч
    глючит неслабо
  • Lvbnhj
    І тому....
    Путлер /*****/ повинен бути знищений.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
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