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"Зворушливий приклад солідарності": українські пожежники вишикувалися у коридор, зустрічаючи колону гумдопомоги з Франції. ВIДЕО

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Українські пожежники вишикувалися у коридор шани, зустрічаючи колону гуманітарної допомоги з Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Франції в Україні.

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"Зворушливий приклад солідарності Франції, України та Євросоюзу. Коридор шани пожежників, коли гуманітарна колона із Франції, перетнувши Європу, заїжджає до України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • vigo
    Справді зворушливо!
    Так можна зустрічати тільки друзів!
  • Sophia-Maria Duglass
    лити

    🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

    Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

    https://youtu.be/hQIY0w8feLg

    28.03.2022 11:47
  • Yuriy Karyy
    Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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