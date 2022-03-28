"Зворушливий приклад солідарності": українські пожежники вишикувалися у коридор, зустрічаючи колону гумдопомоги з Франції. ВIДЕО

Українські пожежники вишикувалися у коридор шани, зустрічаючи колону гуманітарної допомоги з Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Франції в Україні.

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"Зворушливий приклад солідарності Франції, України та Євросоюзу. Коридор шани пожежників, коли гуманітарна колона із Франції, перетнувши Європу, заїжджає до України", - йдеться у повідомленні.

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