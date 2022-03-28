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"Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО

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Російські окупанти не відмовилися від спроб захопити Київ та намагаються прорвати коридор навколо столиці і блокувати шляхи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону UAразом:

 "Ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Оборона Києва триває і вона дуже серйозна - задіяні сухопутні, десантно-штурмові війська, ССО, тероборона і самі кияни надзвичайно активні. Тож ворогу надзвичайно складно. Утім, будемо чесними - ворог не полишає надії захопити Київ", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

    То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

    Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
  • Val UA
    а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
  • Valeriy Wrx
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