Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО

Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.

Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така сама участь", – розповів десантник.

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