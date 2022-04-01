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Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО

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Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.

Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така сама участь", – розповів десантник.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це український БЕТМЕН...
  • Ksenia VB
    В наших хлопцях можна не сумніватися.
    Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
    А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    это страшная военная тайна, конечно, теперь они будут летать на высоте 1900 и 2200 метров но только не 2000
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