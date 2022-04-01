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Ворог потихеньку відходить з Чернігівщини, але розслаблятися ще зарано, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

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Окупанти виводять свої сили з Чернігівської області. Але регіон залишається в межах доступності для ворожих ракетних та артилерійських обстрілів, тож розслаблятися ще зарано.

Про це заявив у своєму зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог завдяки нашим Збройним Силам потиху відходить з Чернігівщини. Для чого він це робить? Ну, одному йому відомо. Але я сподіваюсь, що він виходить звідси назавжди. Але навіть якщо він відходить до перегрупування, щоб повернутись, то ми його будемо чекати з подвійним "радушієм", - сказав Чаус.

За його словами, громади працюють над відновленням життєдіяльності, а захисники України займаються розмінуванням населених пунктів та "зачисткою від москальської нечісті".

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Чаус наголосив, що противник може наносити по Чернігівщині нові авіаційні та ракетні удари.

"Можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином, і таким теж. Тобто, вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому в мене велике прохання: за наявності сигналів по тривозі знаходитися в об’єктах укриття", - сказав він.

Він підсумував: "Нам ще рано розслаблятися, у нас ще багато роботи і ще війна".

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Олександр Бригинець


    @bryhynets

    ·
    2 ч



    Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
  • Владимир Николенко 123e1460
    Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South"

    12 год ·



    Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
    Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
    Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
    Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
    В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
    Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
    Дякуємо нашим захисникам.
    Слава Україні!
  • Cinichny Bandera
    Віталій Різничук

    1Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

    Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.






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