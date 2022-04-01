Жителям звільнених міст і сіл Київщини не варто поспішати додому, вороги лишили багато мін і ракет, - Єнін. ВIДЕО

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявляє, що російські загарбники переоцінили свої можливості під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єнін сказав у коментарі щодо ситуації на Київщині за останню добу, повідомляє МВС у Телеграмі.

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За словами першого заступника міністра, "ворог робив усе, аби перешкодити планам українського командування взяти під контроль всю Київську область, ліквідувати спробу оточення довкола Києва та відновити контроль над дорогами в західному напрямку".

"Але окупанти переоцінили свої можливості, і як наслідок – йде відкидання ворожих підрозділів та вивільнення населених пунктів", - наголосив Єнін.

За його словами, "коли вони зрозуміли, що їхній план не працює, вони почали змінювати тактику та фокусуватись на знищенні цивільної інфраструктури, змушуючи політичне керівництво нашої країни не те, щоб здатися, але хоча б піти на додаткові поступки".

"Війська окупантів продовжують обстрілювати українські населені пункти. Вони скидають надзвичайно багато бомб, ведуть обстріли з крупнокаліберної артилерії. Загарбники розглядають ці два інструменти як ключові елементи. Порушуючи норми Женевської конвенції, обстрілюючи цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури, ворог, вочевидь, закриває очі на те, до чого це призводить", - зауважив Єнін.

МВС бере активну участь в операціях зі звільнення Київщини. Сили Національної гвардії разом з Національною поліцією очищують міста та звільняють селище за селищем.

"Тут можна побачити досить важкі втрати, які завдали російські війська. Ви бачите факти звірств, використання забороненої зброї проти мирного населення, а також як Національна поліція документує та збирає по частинах докази цих злочинів, щоб притягнути їх до правосуддя. Одного дня цей час настане", - запевнив Єнін.

Націполіція разом з ДСНС роблять усе від них залежне, аби евакуювати населення й організувати зелені коридори з небезпечних місць. Але російські війська порушують звичаї війни і нападають на офіцерів Державної служби надзвичайних ситуацій під час виконання ними обов’язків, що є суворим порушенням Женевської конвенції, підкреслив Єнін.

"Ми робимо від себе все залежне, щоб звільнити наших людей та повернути їх додому", - сказав він.

Іншим важливим завданням структур МВС Єнін назвав забезпечення бодай мінімальних базових потреб громадян України, які опинилися у важкій ситуації, у місцях без доступу до їжі та води.

"Рахунок постраждалих людей йде на тисячі. Це не тільки в Ірпені, а загалом у Київській області. Ірпінь всього лише невеликий приклад всіх звірств", - констатував перший заступник міністра.

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Єнін через засоби масової інформації закликав жителів Київщини не надто поспішати з поверненням, оскільки це ще є небезпечним.

"З поверненням додому не варто поспішати. На жаль, російські війська залишили за собою чимало неприємних сюрпризів. Міни, ракети та інші небезпечні елементи. Ми не радимо нашим людям повертатися до того, поки їх не знешкодили підрозділи ДСНС та Нацполіції. Вони повинні зробити свою роботу і лиш тоді люди зможуть повернутися до своїх домівок", - додав Єнін.