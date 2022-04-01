"Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни", - окупанти нищать власну техніку і видають її за "підбиту українську". АУДIО

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Звучить дико, але війська РФ готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як зазначається, на нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою", - зауважують в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни... Давайте побыстрее!" – невдоволено говорить командир.

"Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!", - резюмували в СБУ.

Також читайте: "Я налякана до смерті. Дітям всім привєт. Я їх дуже люблю", - мати російського загарбника відмовилася їхати з окупованої частини Херсонщини. АУДIО