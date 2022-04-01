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"Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни", - окупанти нищать власну техніку і видають її за "підбиту українську". АУДIО

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Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Звучить дико, але війська РФ готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою", - зауважують в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни... Давайте побыстрее!" – невдоволено говорить командир.

"Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!", - резюмували в СБУ.

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Топ коментарі

  • olele
    Бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что не представляет себе пути возвращения Путина на международную арену и считает, что главу Кремля могут убить.

    Об этом сообщает Sky News.

    «Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем», - сказал он.

    Отвечая на вопрос, как завершится война России против Украины, если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, Стил заявил, что «все закончится каким-то соглашением».

    «Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина», - сказал он.

    Стил допустил, что Путина могут убить.

    «Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми», - сказал он. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461652/
  • Дмитрий Чечикаай
    Следующий шаг застрелиться самому
  • Larissa Kora 56c14f78
    А своїх мародерів з насільниками в Білгород засилать теж будете
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