"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО
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Родич російського окупанта висловив своє невдоволення "відведенням" армії РФ з частини українських територій і назвав це ганьбою для військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у перехопленій українською спецслужбою телефонній розмові.
"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали росийскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - каже він окупанту.
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