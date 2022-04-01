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"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО

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Родич російського окупанта висловив своє невдоволення "відведенням" армії РФ з частини українських територій і назвав це ганьбою для військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у перехопленій українською спецслужбою телефонній розмові.

"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали росийскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - каже він окупанту.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог
  • Мистер Икс 00711c20
    Кацапов ********** ВСЕХ во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
  • Тетяна Тать
    то чого ж ти такий розумний на тому боці телефону
    чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?

    діагноз - соловйов кістного мозку

    бо головний мозок з"їв путя
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