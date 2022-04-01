Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою, як сцикливі путінські шмари, - військовослужбовець ЗСУ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований і найближчим часом ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони звичайно ж понесли там втрати. Але русскіє солдати ідуть нах#й і своїх кидають. Це уже факт, який перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!
"Ми знаємо, що москалі пішли з міста Гостомель, їх там зараз немає. Пішли вони як лякливі зайці, майже без бою. Звичайно ж ми їх проутюжили гарно, але пішли вони як сцикливі путінські шмари, і я думаю, що найближчим часом ми їх поженемо за кордон повністю, з усієї території України, і будемо тиснути їх і на Донбасі, і Крим буде наш, і ми помстимося за кожного загиблого в цій війні. Ми помстимося за кожен зруйнований будинок, за кожен квадратний метр української землі, яку топтав смердючий російський чобіт", - додав український воїн.