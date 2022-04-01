"Ви, хлопці, виграєте цю війну. Мораль, компетенція та бажання захищати свою країну - у вас приголомшливі", - війна в Україні очима добровольців-іноземців. ВIДЕО

Іноземні добровольці, що допомагають українцям нищити окупантів, висловлюють впевненість, що загарбники, котрі чинять звірства на захоплених територіях, не мають шансів перемогти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті, що опублікований на ютуб-каналі Prisoners Of War.

В матеріалі, іноземці розповідають про свої враження та про свою участь в російсько-українській війні.

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