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"Ви, хлопці, виграєте цю війну. Мораль, компетенція та бажання захищати свою країну - у вас приголомшливі", - війна в Україні очима добровольців-іноземців. ВIДЕО

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Іноземні добровольці, що допомагають українцям нищити окупантів, висловлюють впевненість, що загарбники, котрі чинять звірства на захоплених територіях, не мають шансів перемогти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті, що опублікований на ютуб-каналі Prisoners Of War.

В матеріалі, іноземці розповідають про свої враження та про свою участь в російсько-українській війні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Людина крізь зостається Людиною (і квіти полив і кролів напоїв))... дякуємо
    дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
    з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
  • Мистер Икс 00711c20
    Конечно выиграем ,тут и сомнений быть не может ,СЛАВА УКРАИНЕ , кацапам СМЕРТЬ !
  • Ksenia VB
    Героям СЛАВА !
    В нас їх багато
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