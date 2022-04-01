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"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертоліт Мі-28 армії РФ збито поблизу окупованої з 2014-го року Голубівки на Луганщині. ВIДЕО

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Кремлівські посіпаки з ОРДЛО зафільмували знищення російського вертольота поблизу окупованої ще 3 2014-го року Голубівки (Кіровськ) на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент влучання боєприпасу у хвостову частину та загорання бойової машини. Далі зйомка ведеться на місці падіння уламків. Автор - відвертий прихильник "русского мира", показує хвостову частину та розповідає про "героїзм" "наших ястребков".

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Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    Шкода що упав не на голову цьому утирку!
  • Тетяна Тать
    ох, бяда, бяда, огоочєніє

    а ще такі відосики є?
    а то мені захотілося поспівчувати ще парі десятків їх гелікоптерів

    земля скловатою, суки
  • Иллария Соняшникова
    Можу на це дивитись бзкінечно...

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