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Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, - командир "Азову" спростував фейки про евакуацію командування полку. ВIДЕО

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Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко спростовує поширену інформацію щодо ніби-то евакуації командування захисників Маріуполя.

Командир "Азову" опублікував своє звернення у Telegram, про це інформує Цензор.НЕТ

"Вчора з'явилась інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей. Ворог біситься з-за неможливіості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію. Командування полку і весь наявний особовий склад боронять місто і роблять усе можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні", - йдеться у заяві майора Дениса Прокопенка.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Слава Азову!!!
  • Саша Пончик
    Азов мы с вами касапам никто и никогда не верил и не поверит. Слава Героям Украины!
  • Виктор Дийнега
    Фразу - русские своих не бросают внедрили в ватное общество кремлевские правители. То что рюське не бросит и не сбросит своего царька, в этом даже сомнения нет
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