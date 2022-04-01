Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, - командир "Азову" спростував фейки про евакуацію командування полку. ВIДЕО

Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко спростовує поширену інформацію щодо ніби-то евакуації командування захисників Маріуполя.

Командир "Азову" опублікував своє звернення у Telegram, про це інформує Цензор.НЕТ

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"Вчора з'явилась інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей. Ворог біситься з-за неможливіості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію. Командування полку і весь наявний особовий склад боронять місто і роблять усе можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні", - йдеться у заяві майора Дениса Прокопенка.

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