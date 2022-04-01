Бійці ССО із засідки нищать шляхи постачання палива для окупантів. ВIДЕО
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Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищують техніку армії РФ на шляхах забезпечення ворога.
Відповідне відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи, - наголошується у дописі.
Зазначається, що ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива - одне з найважливіших завдань українських спецпризначенців.