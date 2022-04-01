Новини Відео • Війна

Бійці ССО із засідки нищать шляхи постачання палива для окупантів. ВIДЕО

40 12338
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищують техніку армії РФ на шляхах забезпечення ворога.

Відповідне відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи, - наголошується у дописі.

Зазначається, що ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива - одне з найважливіших завдань українських спецпризначенців.

Також дивіться: Чудовий приклад засідки, - Сили спецоперацій опублікували кадри успішного знищення окупантів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    красівое
  • MAKAROV ddf66d11
    Это идеальная тактика, благодаря которой под Киевом русня осталась без снабжения и дала по тапкам домой. Такое следует проводить регулярно на всех направлениях.
  • mrSmith
    Який гарний накат у кацапського бензовоза!
    Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини