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"Купонокарбованці, іграшки, сковорідки, вудки, велосипеди", - українські бійці захопили ворожий БМП, набитий вкраденим майном. ВIДЕО

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Українські бійці у трофейній БМП виявили цілий склад нацупленого в Україні майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відезапис, що свідчить про мародерство окупантів опублікований в соцмережі.

Окупанти прихопили з собою українські купони, дитячі іграшки, сковорідки.

З-поміж іншого у військовому автомобілі була знайдена документація окупантів з іменами російських солдатів, які воювали проти України, а також карти маршрутів, за якими вони слідували.

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Шукайте унітаз- то класика.
  • vitaliymkua
    Бомжахеди.
  • Олег Марцінковський f11c8716
    Мабуть найшли пачки купонів по 100 000 та 1 000 000 і перестріляли один одного за такі скарби.
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