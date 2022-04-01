"Купонокарбованці, іграшки, сковорідки, вудки, велосипеди", - українські бійці захопили ворожий БМП, набитий вкраденим майном. ВIДЕО

Українські бійці у трофейній БМП виявили цілий склад нацупленого в Україні майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відезапис, що свідчить про мародерство окупантів опублікований в соцмережі.

Окупанти прихопили з собою українські купони, дитячі іграшки, сковорідки.

З-поміж іншого у військовому автомобілі була знайдена документація окупантів з іменами російських солдатів, які воювали проти України, а також карти маршрутів, за якими вони слідували.

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