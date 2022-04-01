Мер міста Рубіжне Хортів, який у 2014 році співпрацював з терористами, знову перейшов на бік окупантів. ВIДЕО

Український журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, зо мер міста Рубіжне Луганської області, який в 2014 році співпрацював з терористами, став на службу окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Казканський написав у фейсбуці.

Він підкреслив: "Мер Рубіжного Луганської області Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на сторону окупантів. Тепер він волає про "геноцид Донбасу" та "український нацизм", хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився.

Який сюрприз! Вісім років я писав про мерів-колаборантів, які проводили незаконний "референдум" і допомагали бойовикам. Вісім років казав, що якщо їх не притягти до відповідальності, вони обов’язково дочекаються моменту, щоб зрадити знову. І ось саме так і вийшло.

У 2014 Хортів відкрито співпрацював з терористами. За це держава так і не змогла притягти його до відповідальності. І ось результат - він знову на боці окупантів".

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