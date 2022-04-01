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Українські воїни зі "Стугни" знищили ворожий вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри того, як українські воїни за допомогою ПТРК "Стугна" знищили ТОС-1 "Сонцепек".

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідне відео. 

"Стугна спалила ТОС-1 Сонцепьок, зброю, яку використовували в Афганістані та Чечні для випалювання цілих ущелин. А в Україні ця дегенеративна воєнщіна палила ними наші міста і села.

Ну що припекло тебе трохи в кабіні, пєтушня руснява.

До речі, ці Стугни мали йти на експорт, але вже 37 днів служать нашим воїнам. Після нашої перемоги попит Стугни в усіх куточках світу буде колосальний. Окрім расіі, там буде попит на домовини, цукор, самогон. Як й останні 10 століть", - написав він. 

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Спасибо Пашинскому за оперативность и понимание ситуации.
  • Янковенко Владислав
    Шедевр! )))
  • Панас Стець
    Браво, воїни!!
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