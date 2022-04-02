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Зеленський - президентці Європарламенту Метсолі, яка прибула до Києва: "Вдячний, що ви на боці світла й добра". ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський подякував президентці Європарламенту Роберті Метсолі за приїзд до України.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Візит президентки Європарламенту Роберти Мецоли – важливий крок підтримки нашої держави та всіх наших людей. Вдячний, що ви на боці світла й добра щодо України. Ми дуже цінуємо це", - йдеться в повідомленні.

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