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Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО

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Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів Бородянку на Київщині.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Масштаби руйнувань вражають. Росія - це зло та смерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    орки,щоб ви виздихали!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    # каZZапи не люди

  • Сергей Галузин
    Звісно шкода. Але ми відбудуємо. Справедливо щоб ці потвори все відбували за свій рахунок. Щоб розуміли - щось зламав, будеш **** відшкодовувати в потрійному розмірі
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