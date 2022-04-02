Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО
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Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів Бородянку на Київщині.
Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Масштаби руйнувань вражають. Росія - це зло та смерті.
Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Масштаби руйнувань вражають. Росія - це зло та смерті.
орки,щоб ви виздихали!
# каZZапи не люди
Звісно шкода. Але ми відбудуємо. Справедливо щоб ці потвори все відбували за свій рахунок. Щоб розуміли - щось зламав, будеш **** відшкодовувати в потрійному розмірі