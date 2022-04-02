Десантники 95-ї бригади знищили 2 російські вертольоти Мі-8 з "Корсара": "Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль". ВIДЕО
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"З початком відкритого російського вторгнення підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чималу кількість озброєння, військової техніки та живої сили, в тому числі і вертольотів армійської авіації противника.
Зокрема, учора за підтвердженнями даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України було збито два транспортно-бойові вертольоти Мі-8 ЗС російської федерації.
Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу "Корсар". Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!
Після ураження ракетою, некерований повітряний противник завалившись набік при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом.
На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.
Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників!" - йдеться у повідомленні.