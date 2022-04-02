Росія нарощує свої війська і техніку на Сумщині: починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу, - голова ОВА Живицький. ВIДЕО
Про це в ефірі інформаційного марафону сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"У нас була окупована південна частина області. Зараз вони починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу. Це — початок окупації центральної частини Сумської області," - сказав він.
З його слів, наразі триває накопичення військ у Конотопському та Сумському районах, починаючи від кордону з Російською Федерацією: Білопільська громада, Буринська, Путивльська, Новослобідська.
"Далі до Конотопа — дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць військової техніки. Періодично відбуваються зіткнення, обстріли російською артилерією наших населених пунктів" - сказав він.
Зі слів Живицького, росіяни розміщують свою техніку між житловими будинками у селах, тим самим прикриваючись мирними мешканцями, також обстрілюють цивільні автомобілі.
"1 квітня російські військові викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу в одну з громад", — зазначив голова ОВА.
За словами Живицького, продовжується накопичення військової техніки РФ, здійснюється ротація.