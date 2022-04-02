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Росія нарощує свої війська і техніку на Сумщині: починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу, - голова ОВА Живицький. ВIДЕО

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Російська Федерація нарощує скупчення своїх підрозділів і військової техніки у центральній частині Сумської області.

Про це в ефірі інформаційного марафону сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"У нас була окупована південна частина області. Зараз вони починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу. Це — початок окупації центральної частини Сумської області," - сказав він.

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З його слів, наразі триває накопичення військ у Конотопському та Сумському районах, починаючи від кордону з Російською Федерацією: Білопільська громада, Буринська, Путивльська, Новослобідська.

"Далі до Конотопа — дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць військової техніки. Періодично відбуваються зіткнення, обстріли російською артилерією наших населених пунктів" - сказав він.

Зі слів Живицького, росіяни розміщують свою техніку між житловими будинками у селах, тим самим прикриваючись мирними мешканцями, також обстрілюють цивільні автомобілі.

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"1 квітня російські військові викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу в одну з громад", — зазначив голова ОВА.

За словами Живицького, продовжується накопичення військової техніки РФ, здійснюється ротація.

Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Чтоб вы кацапье выздыхали все!!
  • Joshua Merlin
    для слуха свинокозломордов мокшанских будет звучать красиво -
    "Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.

    Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".

    Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.

    Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

    "Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
  • volley
    Но хуже кацапских вошей- наши гниды!!!!!

    Валерій Прозапас

    1 ч ·



    Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.

    Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.

    "В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
    ...........
    Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.

    Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.

    Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
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