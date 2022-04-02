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Відірвані голови російських танкістів біля шести підірваних російських танків під Києвом. ВIДЕО 21+

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Українські воїни знищили шість російських танків під Києвом. Разом з технікою ліквідовано і танкістів РФ. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Третя Сила, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так і лише так мають виглядати російські фашисти в Україні! Вірте в ЗСУ! Вірте в Україну!" - йдеться в описі відео.

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УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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Топ коментарі

  • Евгений Пэ
    От красот Киева можно потерять голову
  • Владимир Парфянов
    Ніколи не думав, що буду насолоджуватися такими фотками та відео... Але це дійсно прекрасно: дохлий окупант під твоїм містом! Слава Україні! Смерть рашистам!
  • Joshua Merlin
    красота! да такое смотреть - только радоваться! а Вы говорите 21+...
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