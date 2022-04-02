"Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО
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Російські окупанти поштою надсилають награбовані речі з українських домівок. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.
На кадрах білоруський Мозир. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.
Ось, власне все, що треба знати про російську армію та росіян загалом.