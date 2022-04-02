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"Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

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Російські окупанти поштою надсилають награбовані речі з українських домівок. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.

На кадрах білоруський Мозир. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.

Ось, власне все, що треба знати про російську армію та росіян загалом.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Беларуси по сути нету, это окупированая страна, а население - послушное зашуганое стадо, думают что их война стороной обойдёт
  • Ольга Жмудовська
    а те, що ці речі в крові і що той, хто їх торкатиметься (діти бандитів, дружини, мами, родичі) буде проклятий і помиратиме страшною смертю - не думають... А так і буде
  • Sophia-Maria Duglass
    Надо бы белоруским хакерам найти списки отправлявших посылки и адреса и фио отправлявших
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