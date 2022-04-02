Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Служба безпеки України, публікуючи перехоплені телефонні розмови.
"Російські окупанти щодня "пробивають дно". На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що ми зробили з них окрему підбірку.
Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…".
А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "….нутрии закончились".
Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.
Ми фіксуємо всі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!" - зазначається в повідомленні.