Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО
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Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.
Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.