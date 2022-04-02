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Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

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Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

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Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині 01

Топ коментарі

  • Микола Папізже
    нада больше асфальта
  • A San
    Германия , возможно, нам дала больше противотанковых ракет за месяц, чем Зеленский перед войно за 3 года.
  • Paul Foxen
    интересно, а если где-нибудь такое в Франкфурте произойдет, они тоже будут говорить *надо быт осторожнее. нада дагавариваца, АДА ПРОСТО перестат стрилять*
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