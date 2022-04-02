Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча. ВIДЕО

В звільненому від російських окупантів місті Буча (Київська область) працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби. Вони проводять зачистку території від диверсантів, вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.