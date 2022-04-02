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Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю, - полк Азов. ВIДЕО

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Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 2 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це йдеться у твіттері Азова.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Єдине, що хочу побажати нашим мужнім захисникам "Хай Вас Господь береже і накриє своїми руками від куль дикої орди".
  • энергия 2_0
    Этого конечно мало, НО Мы с Вами и душой, и головой, и сердцем... и молимся за Вас.. и за "Азов"..
  • время
    Схиляю голову перед захисниками Маріуполя.
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