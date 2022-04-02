Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю, - полк Азов. ВIДЕО
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Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 2 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ,про це йдеться у твіттері Азова.
‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі— АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022
Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини👇🏼 pic.twitter.com/gvWQOhettW