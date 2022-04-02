Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Росія завдала ракетного удару по Шепетівці. ВIДЕО

37 38446
Росія завдала ракетного удару по Шепетівці на Хмельниччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

"В Шепетівці, що на Хмельниччині повідомили про вибухи. Місцеві жителі повідомляють про пожежу, що спалахнула після них. Людей закликають залишатися вдома. Відео, зняте після вибухів, без прив'язки до місцевості, показали в телеграм-каналі "Украина Online Новости Война". На відео видно клуби чорного диму, що здіймаються в небо", - сказано в повідомленні.

"Шепетівка, Хмельницька область. Місце пожежі не називаємо зі зрозумілих причин",- підписали відео автори каналу.

Із закликом залишатися вдома і не поширювати фото та відео з місця події звернувся до жителів очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Дуже прошу, зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео у соцмережах, телеграм-каналах!" - попросив він жителів області.

Читайте також: Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін

Пізніше очільник Хмельницької ОВА уточнив: російські окупанти завдали удару по промисловому об'єкту.

"Було завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. Пожежу ліквідують працівники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — заявив Гамалій.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • GoodWin
    Шепетівка - батьківщина Вальки-півстакана Матвієнко, *****
  • Саша Пончик
    Конченные не угомонные касапские мрази, вам смертей мало. Чтобы вы вместе с ху.лом все сдохли.
  • Саша Пончик
    Поверь им какая-то мразь навела и уже доложила. Этих тварей ху.ло вербовали ещё за долго до войны.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини