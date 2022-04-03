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"Війна - війною, а посівна за розкладом!": до весняних робіт створили ролик про добрива з окупантів. ВIДЕО

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У мережі з'явився достатньо жорсткий ролик про добрива з окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував сценарист CinemaKvartal Дмитро Григоренко, співсценарист серіалу "Слуга народу".

"Друзі! У ці непрості часи ми всі допогаємо нашій країні хто чим може. Я теж не залишаюсь осторонь. Крім допомоги фронту матеріально, я з товаришами намагаємось підримувати позитивний настрій і бойовий дух наших захисників! Пам'ятаєте картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"? То це наш "прівєтік" Хуйлу! Далі буде! Все буде Україна! Героям Слава! Смерть ворогам!" - зазначив Григоренко.

Інші автори ролика - засновник ГО "Освіта для успіху" Іван Савицький, Юрій Микуленко та режисер, актор Дмитро Суржиков.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    "Половинки скінчилися"
  • Anatoliy A 006b9dda
    Навіть ,,добрива,, для цієї мразоти є компліментом
  • Сергей Губенко
    Шедевр! )
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