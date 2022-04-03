В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб. ВІДЕО+ФОТО

Агент іноземної розвідки нібито хотів убити главу держави Касим-Жормата Токаєва та ряд високопосадовців

Про це повідомив Комітет національної безпеки Казахстану, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Tengrinews.

Чоловіка затримали 35 березня в Нур-Султані. Він є громадянином Казахстану.

В КНБ твердять, що чоловік планував замах на президента Казахстана та ряд високопосадовців і силовиків. В нього вдома нібито вилучили снайперську гвинтівку, наркотики та велику суму коштів.

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"Крім того, агенту "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування антиросійської пропаганди в Казахстані та створення у суспільстві русофобських поглядів шляхом публікації у соціальних мережах відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

У результаті попереднього слідства громадянин зізнався у скоєнні цих діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.

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КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.





