Гуманітарні коридори для евакуації 3 квітня заплановані з Маріуполя та Луганщини, - Верещук. ВIДЕО

Сьогодні, 3 квітня, триває робота з евакуації людей із Маріуполя до Запоріжжя.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми продовжуємо роботу по евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз під Бердянськом перебуває 17 автобусів, 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ. Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть. 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом", - сказала Верещук.

Вона також зазначила, що на сьогодні планується евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. За її словами, щоб розпочати евакуацію, потрібно дочекатися на припинення вогню з боку російських військ.

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