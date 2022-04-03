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Російські загарбники відправляють до РФ речі, вкрадені в українців. 3 ГОДИНИ ВIДЕО

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Мародери з армії окупантів масово відправляють поштою в білоруському Мозирі награбовані в українців речі.

Запис з камери спостереження у відділенні служби експрес-доставки опублікував в ютубі Антон Мотолко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Блогер Роман Шрайк пише, що запис триває три години, бо після цього служба доставки вимкнула камеру відеоспостереження на своєму сайті.

Дивіться: "Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що окупанти відкрили в білоруській Наровлі цілий базар, на якому російськи грабіжники продають речі, поцуплені з будинків українців.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От і не кажіть, що лише хутін винний.
    Ні, всі москалі підраси..
  • Paul Foxen
    99.9% русни агресивный мусор, который нужно удалять, как раковуюопухоль планеты земля
  • Witek Dani
    взламати базу данних почти з якої шлють награбоване і там будуть всі номера ФІО і адрес куди висилають награбоване, діємо !!!!!!!!!!!!
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