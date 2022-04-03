Російські загарбники відправляють до РФ речі, вкрадені в українців. 3 ГОДИНИ ВIДЕО
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Мародери з армії окупантів масово відправляють поштою в білоруському Мозирі награбовані в українців речі.
Запис з камери спостереження у відділенні служби експрес-доставки опублікував в ютубі Антон Мотолко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Блогер Роман Шрайк пише, що запис триває три години, бо після цього служба доставки вимкнула камеру відеоспостереження на своєму сайті.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що окупанти відкрили в білоруській Наровлі цілий базар, на якому російськи грабіжники продають речі, поцуплені з будинків українців.