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Маленький Давид розповів, як їхня родина під обстрілами виїжджала із Бучі: Я відчував, що можуть бути неприємності, деякі машини з дітками розстріляли. ВIДЕО

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Сім'я із Бучі, якій вдалося виїхати із окупованого міста у переповненому авто безпосередньо під обстрілами, розповіла про свій порятунок.

Ця історія з'явилася у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Маленький хлопчик Давид із Бучі - член цієї родини. Попри свій вік, він із майже дорослою серйозністю розповів, як вони з батьками під обстріли виїжджали з міста. Дитина після пережитих жахіть, ледь стримуючи сльози, згадує, як вони їхали повз розбиті обстріляні автівки.

"Коли ми їхали, там були згорілі машини, деякі машини з дітками розстріляли", - розповідає Давид.

"Я відчував, що можуть бути неприємності", - додає він.

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Топ коментарі

  • olele
    «Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ

    Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.

    🇧🇭 Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом - Aljazeera.

    🇬🇧 Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів - Reuters.

    🇩🇪 Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії - головний редактор BILD Йоханес Бойе.

    🇺🇸 Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва - New York Times

    Світу потрібно пам'ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні - десятки, сотні, та тисячі.

    Не забудемо та не пробачимо. https://t.me/spravdi/4354
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Igor Kalyuzhny
    не могу представить, как эта мерзкая кацапня поедет куда то отдыхать...а, вот, что там с ними надо делать, представляю хорошо...
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