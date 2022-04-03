Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті біля Шепетівки, що виникла внаслідок ракетного удару РФ, - ОВА. ВIДЕО
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Ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по промисловому об'єкту на Шепетівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому він подякував рятувальникам.
"У героїв без зброї свій фронт. Впродовж 13 годин вони самовіддано боролися з полум'ям, відвойовуючи від пекла сантиметр за сантиметром нашої подільської землі! Пожежа ліквідована!", - зазначив він.
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