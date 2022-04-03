Російські окупанти грабують своїх, - СБУ. АУДIО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Служба Безпеки України.
Про це свідчить чергове аудіоперехоплення СБУ розмови окупанта з дружиною.
Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.
Переконаний, що це справа рук першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.
Розповідає, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він "про#бался где-то, в Пітєр уєхал". Тобто просто втік.
Дружина обіцяє "кинути" чоловікові гроші на карту, щоб купив собі речі. Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда у них крадуть гроші з платіжних карток.
"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла".
Обурена таким станом речей, додає: "Лучше бы, нах#й, здесь стояли".
"А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже", - зазначають в СБУ.