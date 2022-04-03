Китайські музиканти заграли український танець "Аркан", надихнувшись його виконанням українським бійцем. ВIДЕО

Франківець Мишко Адамчак грою на сопілці в окопах надихнув китайських музикантів.

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook франківський музикант, лідер гурту "КораЛЛі" Мишко Адамчак, який нині служить у добровольчому батальйоні "Госпітальєри", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Репортер.

Я впевнений, що це гарний знак – нас підтримують представники найбільшого народу у світі! Гадаю, абсолютно не зайвим буде прийняти такий потужний батальйон до лав музичної армії України, – йдеться у його дописі.

Музикант так розповів історію про "Сопілку миру": Odarka Eryiğit-Ustenko виставила відео у китайських соцмережах, де він грає мелодію на сопілці.

Мелодія їм настільки сподобалася, що вони вирішили також її зіграти, але не мали нот. Одарка повідомила про це у Facebook, і їй відписала Лілія Кувалдіна, яка сказала, що знає солдата з відео й відмітила Мишка під постом.

"Через 10 хвилин у китайських музикантів вже були необхідні ноти, а ще через 30 хвилин вони відправили мені ось це відео з побажаннями миру. Дякую, друзі!", – пише Одарка.

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