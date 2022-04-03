Чорнобиль і орки, рашисти, Рудий ліс, роги Путіна, Кадиров і... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО
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Можна вічно дивитися на вогонь, воду і меми про росіян, які рили окопи в Рудому лісі. Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найепічніші новини цього тижня про нерівні бої росіян зі здоровим глуздом.
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу.
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