Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

25 2907
Оперативне командування "Північ" опублікувало кадри нищення російських окупантів на Північному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування.

"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт.

Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького" - зазначається у повідомленні.

ТОП-новини

всі новини