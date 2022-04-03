Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

Оперативне командування "Північ" опублікувало кадри нищення російських окупантів на Північному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування.

"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт.

Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького" - зазначається у повідомленні.