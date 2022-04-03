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Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір: Мати більш ніж місяць не могла поховати свою доньку. ВIДЕО

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Російські окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір подивитися на колону військової техніки, яка проїжджала повз.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Жителька Бучі Антоніна Помазанко показує тіло своєї доньки, яка більше ніж  місяць лежить у неї на подвір'ї. Її донька вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, і її застрелили без жодної причини. Мати поховала її, як змогла, просто у дворі.

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
    Вони - демони. Потвора у людської оболонки без душі. Мене аж трусить від ненависті. Створити на кшталт МОСАДу і вбивати їх по всьому світу без жалю. Немає їхньому злочину ні яких виправдування
  • віктор федорович 31ee1569
    По хорошому, то у Бучу негайно відразу після звільнення мали би запросити все міжнародне товариство для фіксації злочинів, але я так зрозумів, що їх не те що не запросили, а навіть і пускають. Чи не так?
  • Саша Пончик
    Тихий ужас. Как можно жить с этим целый месяц. Можно сойти с ума.
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