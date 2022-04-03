Новини • Відео • Війна, Різня в Бучі
Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір: Мати більш ніж місяць не могла поховати свою доньку. ВIДЕО
34 52433
Російські окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір подивитися на колону військової техніки, яка проїжджала повз.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Жителька Бучі Антоніна Помазанко показує тіло своєї доньки, яка більше ніж місяць лежить у неї на подвір'ї. Її донька вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, і її застрелили без жодної причини. Мати поховала її, як змогла, просто у дворі.