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Рашисти обстріляли Очаків - є загиблі і поранені. ВIДЕО

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Унаслідок ранкового обстрілу Очакова на Миколаївщині є поранені і загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.

"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька ударів, хаотичних, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви, є поранені, є загиблі", - сказав Васьков у відеозверненні.

Він нагадав, що не варто виходити на вулицю, виглядати у вікна і тим більше вилазити на дах під час обстрілів, щоб побачити, що відбувається.

За його словами, піротехніки продовжують пошук та знешкодження вибухонебезпечних частин снарядів.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
  • oleg1966
    Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
  • Cennadiy
    Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
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