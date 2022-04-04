Зеленський виступив на церемонії нагородження "Греммі": Говоріть правду про війну. Підтримайте нас, чим можете. Але не мовчіть!. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули за час війни. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , — сказав він у зверненні.
Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну, хто чим може. Він додав, що музика все одно прорветься, і розповів про міста у стані війни та їхні головні проблеми.
"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші міста України – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - звернувся президент до всіх присутніх.
"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть", - закликав він.