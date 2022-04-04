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Зеленський виступив на церемонії нагородження "Греммі": Говоріть правду про війну. Підтримайте нас, чим можете. Але не мовчіть!. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей і глядачів 64-ї щорічної церемонії вручення премії "Греммі". Він закликав громадськість не мовчати, і при кожній можливості говорити правду про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули за час війни. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , — сказав він у зверненні.

Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну, хто чим може. Він додав, що музика все одно прорветься, і розповів про міста у стані війни та їхні головні проблеми.

"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші міста України – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - звернувся президент до всіх присутніх.

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"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть", - закликав він.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
  • Стрелок
    Тим часом
    Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

    https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
  • Стрелок
    так зеленодупий баран. все так
    жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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