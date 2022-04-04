У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл, але це ще не все: "20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані на подвір'ях". ВIДЕО

У звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.

Про це розповіли керівник і працівників ритуальної служби в Бучі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

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"Зібрали 15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову. Знайдено тіл сьогодні (3 квітняю - ред.) 30",- розповів керівник ритуальної служби в Бучі.

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Працівник ритуальної служби уточнив, що у Бучі уже знайшли 330-340 тіл, але це ще не все.

"Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані в городах на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх. Принаймні, ми поховали приблизно 350 осіб", - розповів працівник Сергій.