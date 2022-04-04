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Українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів для ЗСУ та сховала їх у кролячій клітці. ВIДЕО

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Жителька села Перемога на Київщині "віджала" у російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським військовослужбовцям.

Про це український воїн Денис Попов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка відібрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять та передала трофей ЗСУ.

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"Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ", – написав Попов.

Він наголосив, що партизанський рух в Україні перемогти неможливо, адже всі українці - партизани.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут всі. І природа теж", - написав Попов.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Дай Бог здоровля Бабусi
  • Харьков Сумской
    Заслуговуватиме на нагороду.
  • Анатолий Лемберг 54a5a49b
    не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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