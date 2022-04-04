"Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО

Російські солдати так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від медалей. Їм не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно придумав Путін, але дуже хочеться зберегти власні життя.

Про це йдеться у нових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ветеран? Е#ал я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорить загарбник своїм друзям з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО

Він каже, що втомився від життя "у підземеллі", бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"

Він уже не може чути звуків вибухів: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

Також читайте: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстрілювали жінок в Ірпені, а потім їздили по їхніх тілах на танках, - мер Маркушин. ВIДЕО