Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сто одиниць російської техніки в Білорусі виїхали у бік Росії.
Про це повідомляє білоруський журналіст Антон Мотолько, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" була помічена поблизу Борисова, яка рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва). У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ. Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії", - повідомив він.
Мотолько додав, що транспортні засоби помітили пізніше під Оршею.
Також поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) була помічена велика колона у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.